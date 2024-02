Shoah, Pulcini (sindaco Monte Porzio Catone): "Importante comprendere orrore nazifascismo"

“Giornate come queste sono importanti per fare capire alle nuove generazioni cosa ci siamo messi alle spalle e l’orrore nazifascista. Oggi la società iper-tecnologizzata rischia di lasciare tutto in superficie e perdere la memoria della storia. Queste testimonianze ci permettono di portare avanti questo messaggio per non dimenticare”. Lo ha dichiarato il sindaco di Monte Porzio Catone Massimo Pulcini a margine dell’evento “La Giornata della Memoria: a Villa Mondragone l’esperienza di un giovane studente ebreo dell’epoca”, tenutosi a Monte Porzio Catone nella Villa Mondragone di proprietà dell’Università di Roma Tor Vergata.

“Ci troviamo nella Villa rinascimentale di Mondragone dov’è stata attuata la riforma del calendario gregoriano. Siamo la città del tempo e metterci al fianco di Tor Vergata ci permette di valorizzare luoghi così importanti”, ha concluso.