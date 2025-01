Shoah, Mattarella: “Auschwitz abominio dell’essere umano”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commemorato il Giorno della Memoria al Quirinale, riflettendo sull’orrore di Auschwitz, simbolo delle atrocità umane quando assume la forma di odio e barbarie. Mattarella, che ha partecipato a una cerimonia con leader europei per l’ottantesimo anniversario dell’apertura del campo di sterminio, ha descritto Auschwitz come un luogo di sofferenza, privo di sepolture, in grado di scuotere le coscienze e far sorgere interrogativi sconcertanti. Questo “non luogo” rappresenta una nebulosa in cui si perde ogni coordinata spaziale e temporale, diventando un monito permanente per l’umanità.

Sottolineando l’importanza di ricordare, ha evidenziato che Auschwitz è il risultato di un’ideologia barbara, emersa da secoli di pregiudizi, razzismo e antisemitismo, accentuati da teorie pseudoscientifiche di superiorità. Mattarella ha anche denunciato il ruolo del regime fascista e della Repubblica di Salò, complici nella persecuzione degli ebrei.

La senatrice a vita Liliana Segre ha aggiunto che l’accoglienza è fondamentale per superare l’indifferenza. Durante il suo intervento, ha esortato le persone a dare valore all’incontro con l’altro, indipendentemente da colore, religione o nazionalità. Ha anche raccomandato di studiare la storia e la geografia, sottolineando l’importanza di distaccarsi dalla tecnologia. Segre ha condiviso la sua esperienza di amore ricevuto in gioventù, che l’ha resa una “donna di pace”, non avendo mai desiderato di vendicarsi, nemmeno nei momenti di maggiore difficoltà.