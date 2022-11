Shiva, Milano Demons: uscita, tracklist e feat

Shiva, Milano Demons: la data di uscita, la tracklist e tutte le collaborazioni prestigiose del nuovo album.

La notizia era nell’aria, adesso è stata ufficializzata: Shiva sta per tornare con un nuovo album. Anticipato già da settimane da Take 4, brano che sta dominando su Spotify, con quasi 6 milioni di ascolti già messi insieme, il nuovo disco si intitola Milano Demons, ed è il quarto lavoro discografico del rapper, la cui ultima fatica era Dark Love EP, lanciato solo pochi mesi fa, prima dell’estate. Un album in cui, come sempre nel mondo del rap, fioccano le collaborazioni e i featuring di prestigio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Shiva, Milano Demons: data di uscita e dettagli

Formato da diciassette canzoni, arricchite da nove collaborazioni di alto livello, Milano Demons potrebbe diventare la conferma, o forse la consacrazione definitiva, nella carriera di milanese classe ’99, un artista in grado di debuttare giovanissimo nel 2017, appena maggiorenne, con l’album Tempo anima.

Shiva

L’uscita del disco è prevista nella notte tra 24 e 25 novembre, a pochissime ore dall’annuncio pubblicato dallo stesso artista, e uscirà in formato sia digitale che fisico, in CD e vinile. Di seguito il post con la copertina del nuovo album del rapper di Take 4:

Shiva: la tracklist e i featuring di Milano Demons

Da Lazza a Sfera Ebbasta, non manca nessuno tra i big della nuova generazione, all’interno dell’album di Shiva. Un artista che è stato in grado di farsi apprezzare da tutti i nomi più importanti della scena, conquistandosi a sua volta un ruolo di grande personaggio del nostro rap.

Di seguito la tracklist completa:

1 – Milano Demons

2 – Cup

3 – Vorrei (feat. Lazza)

4 – Take 4

5 – Rollie AP (feat. Pyrex & Slings)

6 – Cellophone (feat. Rhove e Bianca Costa)

7 – Diamante

8 – Non è easy

9 – Messaggio in segreteria

10 – Cicatrici (feat. Tedua)

11 – Non lo sai

12 – Naturale

13 – Alleluia (feat. Sfera Ebbasta)

14 – Soldi puliti

15 – Dimenticare (feat. Federica Abbate)

16 – Un altro show (feat. Geolier)

17 – Se fosse per me