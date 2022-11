Shiva, Milano Demons da record: numeri straordinari su Spotify

Con Milano Demons, Shiva fa il pieno di ascolti in streaming: in due giorni ha già ottenuto 14 milioni di stream.

Quello di Milano Demons è uno Shiva da record, o quasi. Il rapper milanese sta ottenendo, come prevedibile, un successo straordinario con il suo quarto album, uscito a sorpresa il 25 novembre per Milano Ovest / Sony Music Italy. Un album arricchito da 18 tracce in totale, tra cui quattro già presentate nei mesi passati, e ben nove collaborazioni. Una costruzione certosina per tentare di puntare a record di stream sulle piattaforme principali, in primis Spotify. Missione riuscita? A quanto pare sì.

I numeri di Milano Demons di Shiva

Due giorni di fuoco per Milano Demons, il nuovo album di Shiva, riuscito forse nell’impresa di superare anche le più rosee aspettative. Nel primo giorno di uscita, infatti, il disco ha conquistato quasi per intero la Top 10 di Spotify in Italia, con il solo Quevedo a impedire l’en plein.

Shiva, Soldipuliti

Sedici dei diciotto brani totali del nuovo album si sono prese un posto nella top 20, mentre le altre due sono riuscite a rientrare nella top 25. In totale, nel giorno d’uscita Milano Demons ha messo insieme 8.630.395 stream su Spotify. Numeri clamorosi che dimostrano il successo straordinario del rapper e di un progetto che continuerà a lungo a far parlare di sé.

Su tutti, svetta Alleluia con Sfera Ebbasta, l’unico brano a superare il milione di stream. Seguono Take 4, Vorrei con Lazza, Cup, Milano Demons, Rollie AP con Pyrex e Slings, Cicatrice con Tedua, Cellophone con Rhove e Bianca Costa e via via tutte le altre.

Shiva da record

A dimostrazione della solidità del successo del rapper e del suo nuovo album, anche il giorno dopo il disco ha continuato a volare su Spotify, con oltre 5 milioni di ascolti complessivi. In due giorni, Milano Demons ha quindi messo insieme circa 14 milioni di stream. Numeri clamorosi.

E come se non bastasse sono tornate in top 200 su Spotify anche diverse tracce del rapper tratte da alcuni precedenti lavori o in collaborazione con altri grandi artisti. In particolare Purosangue con Luchè, Giorni contati con Night Skinny e poi due feat con Rhove e l’ultimo brano prodotto insieme a thasup.