SHIVA Inarrestabile: #1 in Classifica Album, mentre LAZZA e PAUSINI Dominionano i Singoli

Nella seconda settimana consecutiva in vetta alla classifica degli album più venduti, secondo FIMI/GFK, troviamo SHIVA con il suo album “MILANO ANGELS”. Il rapper si posiziona al primo posto, superando ANNA con il suo album “VERA BADDIE” e la ristampa di “MR. SIMPATIA (20TH ANNIVERSARY EDITION)” di FABRI FIBRA, che occupa il terzo posto. Tra le nuove entrate, al nono posto si presenta “THE BIGGEST SBLAO” di LOW-RED, mentre “LEGGENDARIO” di SIDE BABY si piazza all’undicesimo posto. Infine, “SCUSATE IL RITARDO” dei FUCKYOURCLIQUE occupa il novantottesimo posto.

Per quanto riguarda i singoli, il nuovo brano di LAZZA in collaborazione con LAURA PAUSINI, intitolato “ZERI IN PIÙ (LOCURA)”, debutta immediatamente alla numero uno. Questa nuova uscita precede “TT LE GIRLZ” di ANNA e NIKY SAVAGE, che si posiziona al secondo posto, e “ROMANTICO MA MUORI” dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI, che si trova al terzo.

Nella categoria dei formati fisici, “MR. SIMPATIA (20TH ANNIVERSARY EDITION)” di FABRI FIBRA entra direttamente al primo posto nella classifica dei vinili, CD e musicassette.

In sintesi, il panorama musicale italiano si dimostra dinamico con SHIVA che continua a dominare la classifica degli album, mentre il connubio tra LAZZA e LAURA PAUSINI conquista la vetta tra i singoli. La presenza di diverse nuove uscite evidenzia un momento vivace per la musica nel nostro paese, con una varietà di generi e artisti che si affrontano in un mercato sempre più competitivo. Questo successo non solo riflette le tendenze attuali, ma suggerisce anche un forte interesse verso il ritorno di artisti iconici come FABRI FIBRA. La classifica mette in luce il talento emergente e consolidato, portando attenzione a nuove sonorità e collaborazioni che stanno caratterizzando il panorama musicale italiano contemporaneo.