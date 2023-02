Shinji Mikami lascia Bethesda e la sua Tango Gameworks

Shinji Mikami, game designer giapponese che ha fondato Tango Gameworks, poi acquistata da Bethesda Softworks, lascerà la compagnia nei prossimi mesi. Lo ha annunciato il senior vice president di Bethesda Todd Vaughn in una mail inviata a tutta l’azienda nelle scorse ore. Mikami, che ha lavorato in Capcom per 16 anni e ha creato il franchise Resident Evil, ha fondato Tango Gameworks nel marzo del 2010. Sotto l’etichetta ha realizzato il franchise The Evil Within, Ghostwire: Tokyo e il più recente Hi-Fi Rush, che Vaughn definisce come uno dei lanci più di successo nella storia di Bethesda (che è stata nel frattempo acquistata da Microsoft). In realtà, nonostante il buon successo della serie di The Evil Within, Ghostwire: Tokyo, uscito l’anno scorso in esclusiva su PS5, è stato accolto tiepidamente dal pubblico e dalla critica. Non è chiaro se Mikami fonderà una nuova compagnia o lavorerà per qualcun altro, ma nell’immediato resta ancora in Tango Gameworks.