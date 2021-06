Fra Baby K che ci ha regalato Pa Tì, Fedez che ha chiamato addirittura Orietta Berti ed Achille Lauro ed Elettra Lamborghini a cavallo di una pistola con Pistolero, ecco arrivata anche Giusy Ferreri col video ufficiale di Shimmy Shimmy in collaborazione con Takagi & Ketra.

Giusy in modalità Regina del Deserto: Takagi & Ketra non hanno badato a spese.

Una hit assicurata.



Tu non fermarmi se capita

Lo sai che il mare mi agita

Ti canterò di quelle notti ad oriente

Di quella luna che danzava tra i bazar

E dimmi cos’è

Questo vento caldo che sale

Un movimento sensuale

Un bacio lungo un’eternità

Far l’amore è come ballare

Sotto un cielo spettacolare

Che se io ti tocco poi tocca a te

Un desiderio da esprimere stanotte

Tutta la notte

Shimmy shimmy

Shimmy shimmy

Shimmy shimmy

Tutta la notte

Shimmy shimmy

Shimmy shimmy

Shimmy shimmy

Tutta la notte

Puoi dirmi

Che come due fiori in mezzo al deserto noi siamo vivi

A piedi nudi sopra alla sabbia togli i vestiti

E non c’è niente di meglio al mondo quando sorridi

Quando sorridi

E dimmi cos’è

Questo vento caldo che sale

Un movimento sensuale

Un bacio lungo un’eternità