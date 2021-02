Sherry Pie, per la prima volta da quando è stata squalificata da RuPaul’s Drag Race, è tornata in tv ospite al Tamron Hall Show. La drag queen americana si è presentata in borghese (vero nome Joey Guglielmelli) per parlare del fenomeno catfishing e del suo caso.

“Sono un giornalista da 30 anni” – ha debuttato Tamron Hall – “Ho intervistato stupratori, ho intervistato assassini, ricordo di aver intervistato una donna in prigione che ha ucciso un bambino a cui avevano affidato. Questa è un’intervista e le persone che fanno cose cattive vengono intervistate. Mi viene in mente R. Kelly”.

Joey Gugliemelli AKA “Sherry Pie” joined us today to open up for the first time after admitting to sexually exploiting several young men. pic.twitter.com/MpRNnEsPR9 — Tamron Hall Show (@TamronHallShow) February 16, 2021

Causa Covid, Joey Guglielmelli è stato intervistato in differita e – come fece appena squalificato – ha ammesso tutte le colpe.

“Voglio dire che non ci sono scusanti, ammetto tutti i miei errori ed il mio comportamento orribile, non so se altre vittime si faranno avanti, sono qui per scusami e voglio che questo sia molto chiaro. Ora capisco quanto dolore ho causato e voglio solo far sapere alle vittime ed a tutti quanti che sono molto dispiaciuto. Non riesco neanche ad immaginare il dolore ed il trauma che ho causato. Questo è tutto quello che ho da dire”.

Joey Guglielmelli (che al momento ha messo in pausa il suo alter ego Sherry Pie) ha spiegato di fare “terapia cognitivo comportamentale” dai tempi della sua squalifica (quindi da circa un anno) e di essere in contatto con due delle tre vittime che lo hanno denunciato.

“Uno di loro mi ha chiesto di non contattarlo più e lo capisco. Erano miei amici molto stretti, volevo tenerli intorno a me e vicini con i miei inganni”.

Per quanto riguarda le potenziali accuse penali, Guglielmelli è “pronto ad assumermi qualsiasi responsabilità”, sebbene finora sia stato contattato dalle autorità solo per dei controlli.



Sherry Pie, perché era stata squalificata

Al termine della registrazione della 12^ stagione di RuPaul’s Drag Race il cast è stato annunciato online ed un paio di ragazzi hanno dichiarato pubblicamente che Sherry Pie li aveva tratti in inganno sotto lo pseudonimo di Allison Mossie, un falso direttore casting che chiedeva ai suoi attori video intimi e foto private con lo scopo di ottenere un posto in un determinato film che fingeva di produrre.

Dopo aver ammesso tutto, Sherry Pie è stata squalificata ed i suoi confessionali sono stati tagliati in fase di montaggio. Infine non è stata invitata neanche nei due episodi finali, quello della reunion e quello della finalissima, essendo loro registrati settimane dopo la messa in onda della stagione.