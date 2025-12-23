11.3 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Spettacolo

Sherlock Holmes: il Musical ️️

Da stranotizie
Sherlock Holmes: il Musical ️️

Sherlock Holmes arriva a teatro.🕵️♂️

Un musical epico che porta sul palco mistero, intrighi e tutta la magia della Londra vittoriana.

Scenografie imponenti, costumi spettacolari e una colonna sonora orchestrale guideranno il pubblico in un viaggio pieno di suspense.
E per la prima volta in un musical, Neri Marcorè interpreta il detective più famoso di sempre.

Un’avventura tra enigmi, ombre e passioni tutta da vivere dal vivo.

Sherlock Holmes Il Musical
📆 Dal 28 gennaio al 1 febbraio 2026
📍 Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Milano

Biglietti qui:

Articolo precedente
Alvaro Morata e Alice Campello
Articolo successivo
Ucraina sotto attacco: 3 morti, Russia sferra violento raid
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.