Sherlock Holmes: il Musical ️️

Un musical epico che porta sul palco mistero, intrighi e tutta la magia della Londra vittoriana.
Scenografie imponenti, costumi spettacolari e una colonna sonora orchestrale guideranno il pubblico in un viaggio pieno di suspense.
E per la prima volta in un musical, Neri Marcorè interpreta il detective più famoso di sempre.
Un’avventura tra enigmi, ombre e passioni tutta da vivere dal vivo.
Sherlock Holmes Il Musical
📆 Dal 28 gennaio al 1 febbraio 2026
📍 Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Milano
Biglietti qui: