SHED SEVEN: Un Trionfo al Primo Posto nella Classifica Album e Vinili del Regno Unito

Gli Shed Seven hanno raggiunto la loro seconda posizione numero uno nel 2024 con il nuovo album “Liquid Gold”. Dopo il successo di “A Matter of Time”, che ha conquistato la vetta delle classifiche a gennaio, la rock band di York ha impiegato meno di dieci mesi per ottenere un altro primo posto. Questa impresa li colloca in un ristretto e prestigioso gruppo di artisti che include nomi celebri come Beatles, Elton John, Diana Ross, Queen, Taylor Swift, Ed Sheeran e ABBA, tutti capaci di raggiungere due o più prime posizioni in un solo anno.

Nella classifica generale, la nuova entrata più alta è quella dei Bring Me The Horizon con “POST HUMAN: NeX GEn”, che si piazza al secondo posto. Il rapper Nines debutta alla quarta posizione con “Quit While You’re Ahead”, mentre Ed Sheeran si trova alla quinta posizione con il suo album dal vivo “+-=÷× (Tour Collection)”. Il gruppo Ezra Collective entra in classifica al numero otto con “Dance, No One’s Watching”.

Nella classifica dei singoli, la canzone “Taste” di Sabrina Carpenter mantiene saldamente la prima posizione, seguita da “Good Luck Babe” di Chappell Roan.

Inoltre, gli Shed Seven non solo dominano la classifica degli album, ma si aggiudicano anche la vetta della classifica ufficiale degli album in vinile di questa settimana con “Liquid Gold”. Questo conferma l’ottimo stato di salute della band e il loro impatto duraturo sulla scena musicale contemporanea.

Il successo degli Shed Seven con “Liquid Gold” e la loro recente ascesa nelle classifiche mette in evidenza non solo la loro resilienza come band, ma anche la continua rilevanza del rock nel panorama musicale attuale.

In sintesi, il 2024 si presenta come un anno molto promettente per gli Shed Seven, che continuano a consolidare la loro posizione nel panorama musicale, lasciando un segno significativo con le loro nuove pubblicazioni. Le nuove entrate e i successi nei singoli e negli album dimostrano una continua evoluzione nella musica pop e rock, con un’attenzione crescente verso artisti emergenti.