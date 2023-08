Andreas Muller questo lo sa bene: con She Funk è nata una stella.

A distanza di quasi un anno dalla preparazione del personaggio (il programma, come sappiamo, è stato posticipato più volte), il ballerino di Amici ha deciso di condividere sui social tutti i passaggi della preparazione. Una preparazione che ha preso molto sul serio dato che, come mostrato su Instagram, si è comprato pure un paio di tacchi personali pur di realizzare al meglio la coreografia.

“Ho preso questo lavoro come fanno gli attori: mi sono immedesimato, ho pensato e mi sono guardato allo specchio come se fossi realmente un’altra persona, dimenticandomi quindi di Andreas, concentrandomi solo sul personaggio che dovevo interpretare”. – Ha scritto Andreas Muller su Instagram. “E posso dire che il metodo è stato buono perché quando guardo questo video ho la sensazione di vedere in alcuni momenti una donna e vi assicuro che non è facile perché devi iniziare a pensare di usare diversamente il corpo, le braccia, i fianchi, le gambe, le labbra, le spalline, lo sguardo e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente la donna che c’è in me, perché non tutte le donne ballerebbero questo pezzo così. Ma evidentemente la mia parte femminile è cosi, un po’ Andromeda”.

She Funk: Andreas Muller mostra il backstage della preparazione fra corsetti e tacchi

Ecco anche il video della preparazione con tanto di tutorial su come nasconderlo.

Il physique du rôle, le movenze, l’attitude e la gestualità She Funk le ha come una drag queen professionista. Se imparasse anche a truccarsi da solo il prossimo anno potrebbe fare un provino per la quarta stagione di Drag Race Italia.