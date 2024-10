Shazam, il collare intelligente che ti permette di parlare con il tuo cucciolo

Stanno per arrivare importanti novità nel mondo degli animali domestici: un collare innovativo che permetterà di comunicare con i cani. Questo dispositivo sarà presto disponibile sul mercato e ha suscitato grande interesse. Sebbene non si sappia molto sul suo funzionamento, il collare promette di migliorare la relazione tra proprietari e animali, offrendo nuove forme di interazione. Il collare, noto come ‘Shazam’, non è correlato all’app per riconoscere canzoni, ma ha a che fare con la vocalità dei cani. Attraverso questo strumento, il cane potrà ascoltare il suo padrone e rispondere in modo comprensibile, grazie a una chatbot che elabora il dialogo.

Il collare non è solo un dispositivo elettronico, ma si basa anche sull’empatia del cane e sugli input che offre. Questa tecnologia è supportata dal software Brainboost, per il quale sarà necessario sottoscrivere un abbonamento annuale. Grazie a un microfono e a dispositivi di riconoscimento vocale, il collare darà l’illusione di conversare con il proprio animale. Oltre alla comunicazione, il collare offrirà anche altre funzionalità, come la gestione dei pasti del cane e la segnalazione della presenza di serpenti a sonagli.

Il prezzo del collare non sarà alla portata di tutti; si prevede che il costo sarà di 550 dollari per i cani e 450 dollari per i gatti, con abbonamenti annuali di 295 dollari e 195 dollari rispettivamente. Senza un abbonamento, l’utente potrà accedere solo a una voce ‘generica’, limitando l’interazione. Le voci disponibili sono preregistrate e provengono da 27 personaggi che si adattano alla personalità dell’animale. Sarà possibile cambiare il personaggio, ma a un costo di circa 99 dollari per modifica.

Secondo l’esperto McHale, sarà compito dei proprietari scegliere la personalità più adatta al loro animale, basandosi su sondaggi di mercato. Sarà possibile modificare sia la voce che l’impostazione del collare per arricchirlo con pensieri o valori specifici. Un esempio pratico è stato effettuato con il cane Roscoe, dimostrando che il sistema necessita ancora di perfezionamenti. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella ricerca tecnologica, mirata a migliorare la relazione tra uomo e animale domestico.