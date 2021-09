Dopo Tom Brusse (che ha ammesso di essere stato con un uomo), anche Shawn Mendes si è sottoposto alla macchina della verità. Il cantante di Treat You Better ha svelato cosa pensa davvero di Justin Bieber e Harry Styles e a quanto pare non ha mentito.

“Justin Bieber mi piace, era il mio mito quando ero più piccolo. Posso dire che è vero che ho iniziato a cantare anche grazie al suo esempio. Se sono un bravo ragazzo? Forse no, non sono così bravo e ho mentito, anche alla mia ragazza. Se sono più gentile di Harry Styles? Non lo conosco bene, ma forse sì. Però in questa foto è molto carino. Non credo che i bravi ragazzi restino da soli per sempre. Sì, sono stato friendzonato anche io, non molte volte, qualche volta. O meglio, due volte dalla stessa ragazza. Però lei adesso è la mia fidanzata, quindi va tutto bene”.

Camila che ha friendzonato Shawn?



Shawn Mendes su Taylor Swift.

Come ci insegna Barbara d’Urso, alla macchina dell’Alabama non sfugge nulla e non si può mentire pensando di farla franca. Shawn Mendes infatti ha detto una piccola bugia sul nuovo fidanzato di Taylor Swift, Joe Alwyn.

“Nel 2015 ho fatto un tour con lei e siamo rimasti amici anche adesso. Ci sentiamo ancora, le scrivo per chiederle consigli sulla musica. L’ultima volta l’ho sentita un mese fa. Se approvo il suo nuovo fidanzato? Non l’ho mai veramente conosciuto. Devo dire però che sembra un ragazzo dolce. Dite che sto mentendo? Ok, forse è un bravo ragazzo, ma potrebbe sembrare cattivo al primo movimento. Ha dei bei occhi azzurri, ma trovo più facile fidarmi degli occhi marroni. Una cosa che mi fa un po’ arrabbiare è quando seguo qualcuno su Instagram, ma questo non ricambia. Ad esempio non penso proprio che Harry Styles mi stia seguendo. Forse non è una cosa carina”.