Shawn Mendes si sarebbe fidanzato, le foto dei paparazzi: “26 anni più grande di lui”

Ad un anno esatto dalla rottura con Camila Cabello pare che Shawn Mendes abbia ritrovato l’amore. Secondo i media americani il cantante canadese starebbe frequentando la 50enne Jocelyne Mirando, i due sono stati paparazzati ieri pomeriggio in California. La donna conosce Shawn da anni perché è la sua chiropratico e nel 2019 è stata attaccata da un fan di Camila, che le scrisse su Instagram: “Perché questa signora sta toccando il petto del fidanzato di Camila Cabello?“. A quel messaggio Jocelyne rispose così: “Forse perché sono la sua dottoressa e inoltre così così grande che potrei essere tranquillamente sua madre“. Per adesso però i due non hanno confermato i rumor.

Shawn Mendes is reportedly dating 50-year-old Jocelyne Mirando. Mendes is 24 years old. pic.twitter.com/ihk5oz1oXN — Pop Tingz (@ThePopTingz) November 23, 2022

Shawn Mendes spotted with Dr. Jocelyne Miranda in Los Angeles. pic.twitter.com/pmguCuXWkB — Pop Crave (@PopCrave) November 24, 2022

🚨FAMOSOS: Segundo a imprensa americana, Shawn Mendes estaria namorando a quiroprata Jocelyne Miranda. Ela tem 50 anos, 26 a mais que o cantor. pic.twitter.com/GTNoVlat8M — CHOQUEI (@choquei) November 23, 2022

Segundo tabloides, Shawn Mendes teria uma nova ativa em sua vida. Os rumores apontam que o cantor estaria namorando Jocelyne Miranda, que é conhecida por ser a quiropata queridinha de Hollywood e ser médica com do artista há anos. pic.twitter.com/lBqp8qVLPz — BCharts (@bchartsnet) November 23, 2022

De acordo com a imprensa americana, Shawn Mendes estaria namorando a quiroprata Jocelyne, que tem 26 a mais que o cantor. pic.twitter.com/2aAc5TOcR7 — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) November 23, 2022

