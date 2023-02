Shawn Mendes si è fidanzato: paparazzato con un volto noto dello spettacolo

Dopo la rottura con Camila Cabello, Shawn Mendes ha avuto un lungo periodo di singleitudine, poi lo scorso novembre sembra abbia iniziato a frequentare la sua chiroterapeuta Jocelyne Mirando, di 26 anni più grande di lui. Anche questa storia è naufragata e adesso pare che il cantante canadese esca con una sua collega. Secondo i media americani Shawn Mendes e Sabrina Carpenter sarebbero una coppia. I due sono anche stati paparazzati insieme per le strade di Los Angeles. Per adesso però non è arrivata nessuna conferma dai diretti interessati.

Shawn with Sabrina Carpenter in Los Angeles recently. pic.twitter.com/ECAVx0HE8q — Shawn Mendes Updates (@DailyMendesLife) February 28, 2023

Shawn Mendes and Sabrina Carpenter spotted out and about in LA. pic.twitter.com/awOG0mtHXx — Spin or Bin Music (@spinorbinmusic) February 28, 2023

Shawn Mendes e Sabrina Carpenter sono una coppia?

Page Six ha rivelato che tra Shawn e Sabrina ci sarebbe davvero del tenero: “Nulla lo trattiene più. Dopo le voci che si sono rincorse adesso Shawn Mendes è stato avvistato in giro con Sabrina Carpenter e le nostre fonti ci dicono che era un’uscita romantica. I due si sono abbracciati e sono sembrati molto sereni durante la loro passeggiata a Los Angeles. La coppia era in abiti casual per questo appuntamento romantico“.

Anche il magazine People parla di storia d’amore tra i due cantanti: “Lavori in corso per questi due? Sembra sia nata una nuova coppia. Lunedì mattina, il candidato ai Grammy e la cantante di ‘Nonsense’ sono stati visti mentre si godevano la reciproca compagnia durante una passeggiata a Los Angeles. L’uscita alimenta ulteriormente le voci sul flirt. Le nostre fonti ci dicono che la cosa è solo all’inizio. per adesso però i rappresentanti di Mendes e Carpenter non ci hanno risposto e non hanno commentato la notizia“.

Shawn Mendes and Sabrina Carpenter spotted out together. pic.twitter.com/W4Vl03xIhr — Pop Base (@PopBase) February 27, 2023

