Shawn Mendes si è fidanzato con un personaggio famoso dei reality: “Adesso convivono”

Archiviata (per la seconda volta) la storia con Camila Cabello e il flirt con la 50enne Jocelyne Mirando, pare che Shawn Mendes abbia ritrovato l’amore. Nelle settimane scorse il cantante è stato visto con la star dei reality Charlie Travers (ha partecipato al Grande Fratello inglese e a Hollywood Medium), i due sono stati paparazzati al mare insieme e a fare shopping, adesso però le cose si sono fatte più serie. Secondo il Daily Mail Charlie si sarebbe trasferita a casa di Shawn Mendes.

Still can’t get over ex-housemate Charlie dating Shawn Mendes #BBUK #BigBrotherUk pic.twitter.com/5AUOZIKbVw

SHAWN MENDES CHARLIE TRAVERS WRINKLES MATCH MADE IN HEAVEN. ❤️❤️❤️❤️ I HOPE THEY HAVE CHILDREN SOON pic.twitter.com/7NEF4CDg4l

