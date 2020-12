In passato Justin Bieber ha detto di non conoscere Shawn Mendes, anche se dopo qualche mese ha iniziato a lanciargli diverse frecciatine in merito al titolo di “principe del pop”. In pieno mood ‘scurdammoce o passat’ i due adesso hanno duettato e registrato un video insieme, Monster. Shawn in un’intervista concessa a GQ ha spiegato che lui e il collega non sono mai stati nemici e che qualsiasi cosa sia successa in passato, adesso sono buoni amici.

“Justin e io non siamo mai stati nemici. Forse non eravamo amici. Diciamo che non ci siamo mai scritti messaggi del tipo “Ehi bello, come stai oggi?”. Ma la verità è che non siamo mai stati nemici. Questo è solo quello che le persone hanno pensato ad un certo punto. Riguardo al video in cui lui ha detto ‘chi è Shawn Mendes?’ mi ha dato una spiegazione. Justin mi ha detto che davvero non sapeva chi fossi e gli ho creduto, quindi va bene così. Poi potrebbe anche essere che cercava di stuzzicarmi. Ma va bene così, gli voglio davvero bene, sono onesto. È stato così dolce e super gentile, mi ha dato tanti consigli, è un buon amico”.

Mendes che crede alla buonafede di Justin…



Shawn Mendes parla di Justin Bieber, il video.