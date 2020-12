Nonostante la sua storia d’amore con Camila Cabello proceda al meglio e i due abbiano anche sfornato l’ennesimo singolo smielato, molti fan continuano a pensare che Shawn Mendes sia gay. In una nuova intervista il cantante canadese è tornato a parlare di queste voci.

“So bene che alcuni non credono alla mia storia con Camila. Molti sono così disperati perché vogliono a tutti i costi che io dica che sono gay, questa cosa credo sia davvero ridicola. Mi sono arrabbiato perché conosco persone gay che non si sono dichiarate e conosco la sofferenza che provano a causa di ciò. Per loro non è semplice nascondersi e non sentirsi liberi di poter dire la verità. È completamente ignorante e insensibile nei confronti di queste persone scherzare su certi temi”.

Il giornalista ‘pungente e cattivello’ del The Guardian ha fatto una domanda scomoda a Shawn e gli ha chiesto come ha preso il tiepido successo dei suoi ultimi due singoli, Wonder e Monster.

“Ora ho finalmente trovato l’equilibrio nella vita. Non me ne potrebbe fregare di meno, ad essere onesti. Non mi importa dei numeri. Immagino che ciò che le persone non vedano siano le email e i messaggi che ricevo su quanto siano state importanti quelle canzoni, perché hanno fatto sentire meglio molti fan”.

Adoro come le popstar si affrettano a partorire le solite frasi per giustificare i flop: “Conta l’arte e non i numeri, non mi importa delle classifiche“. Io invece sono convinto che passino molto tempo a monitorare i numeri su Spotify e Billboard e ammetterlo (come ha fatto qualcuno) sarebbe la cosa migliore.

“Estavam desesperados para me assumir gay, o que é uma coisa ridícula. Fiquei chateado porque conheço pessoas que são gays que não se assumiram e sei o sofrimento que elas vivenciam por causa disso.” — Shawn Mendes em entrevista para The Guardian. pic.twitter.com/2ozh3YgPFY

“Leggo che scrivono che sono omosessuaLE. Quelle per me sono notizie dolorose. Diciamo che quei rumor non mi fanno stare bene. Poi penso ai ragazzi che non hanno il supporto che ho io e come questo li possa far star male e li possa influenzare.

Per questo motivo sono così arrabbiato, e mi innervosisco anche ora, perché non penso che la gente capisca che quando qualcuno inventa cose su di me, può ferire tante altre persone. Magari molti non parlano, ma stanno ascoltando e vengono feriti”.