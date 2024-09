Shawn Mendes e il suo strano comportamento su Twitter: “Sono davvero io”

Negli ultimi anni, Shawn Mendes ha avuto un rapporto complicato con i social media, in particolare con Twitter, dove la sua presenza è stata minima e spesso gestita dal suo team. Tuttavia, di recente, l’artista canadese ha deciso di tornare sulla piattaforma, esordendo con un saluto ai fan: “Ciao a tutti, wow è da tanto che non vengo qui”. Questo ritorno ha sollevato dei dubbi tra i suoi seguaci riguardo l’autenticità del post: molti hanno commentato increduli, suggerendo che fosse il team a scrivere per lui e chiedendo di vedere un selfie come prova.

Per dimostrare che il tweet fosse autentico, Mendes ha pubblicato una foto. Inoltre, ha caricato un video promozionale in cui presenta il nuovo merchandising disponibile sul suo sito ufficiale. Nonostante questo tentativo di interazione, Shawn ha spiegato che Twitter non è un posto che lo fa sentire bene, confessando di provare nausea ogni volta che ci si trova.

Il cantante ha anche espresso il suo affetto per i fan, ringraziandoli per il supporto e confessando che gli manca incontrarli di persona. Ha dichiarato: “Ragazzi, volevo solo dirvi che vi amo. Twitter mi fa venire la nausea, quindi devo andare, ma vi amo tantissimo. Grazie, grazie, grazie”. Questo commento evidenzia quanto i social possano pesare sulla sua vita e sulla sua percezione di sé.

Shawn Mendes ha affrontato anche i suoi sentimenti di inadeguatezza e vulnerabilità in un precedente sfogo, dove ha parlato della difficoltà di essere onesto e autentico: “A volte mi chiedo cosa dovrei fare con la mia vita… La verità è che voglio davvero presentarmi al mondo per quello che sono, ma è una lotta. Anche con il successo, mi sento sempre come se stessi fallendo. Sono iper concentrato su ciò che non ho, dimenticando di vedere tutto ciò che faccio e ottengo”. Queste parole rivelano la sua continua ricerca di autenticità e la lotta interiore con la sua immagine pubblica e le aspettative altrui.

In sintesi, Shawn Mendes sta cercando di trovare un equilibrio tra la sua vita pubblica e il suo benessere personale, continuando a comunicare con i suoi fan nonostante le sfide.