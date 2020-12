Shawn Mendes e Camila Cabello, The Christmas Song: il nuovo singolo della coppia più amata della musica americana.

Insieme anche a Natale. Shawn Mendes e Camila Cabello sono ormai inseparabili, e hanno scelto di rendere anche le feste natalizie del 2020 qualcosa di unico e irripetibile, nonostanti le difficoltà. I due artisti hanno pubblicato The Christmas Song, reinterpretazione di un classico natalizio. Il tutto a scopo benefico. Ecco tutto quello che sappiamo su questa nuova canzone.

Shawn Mendes e Camila Cabello: The Christmas Song

Il brano è disponibile solo nella versione deluxe di Wonder, il quarto album di Shawn Mendes, pubblicato il 4 dicembre. Si tratta di una canzone natalizia pubblicata per beneficenza in questo periodo natalizio difficile in tutto il mondo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Shawn Mendes

Spiega Camila: “Questo è un anno pazzo e ricco di sfide. Ciò vuol dire che durante le festività natalizie è più importante che mai diffondere amore e gentilezza a tutti. Per questo Shawn e io volevamo inviare tutto il nostro amore a voi incredibili esseri umani. Abbiamo messo insieme qualcosa di speciale per voi“.

La canzone di Natale di Shawn Mendes e Camila Cabello

“Amiamo tutti voi così tanto e speriamo che possiate godervi questa canzone durante una vacanza sicura e allegra“, ha aggiunto invece il bel cantautore canadese: “Rendereste di certo le nostre vacanze serene se andaste sul sito a fare una donazione, aiutando la comunità. Hanno settori in tutta la nazione. Rendiamo il nostro piccolo angolo di mondo più bello oggi“.

Il sito cui fa riferimento l’artista è Feeding America, associazione cui andranno i primi 100mila dollari ricavati dal brano dei due cantanti di Senorita. L’ennesima dimostrazione dell’amore tra Shawn e Camila ma anche della loro attenzione per i più bisognosi. Ecco il video ufficiale della cover di The Christmas Song: