Nonostante all’inizio molti fan (ed hater) pensassero ad una relazione di copertura o creata a tavolino per far gossip, la storia tra Shawn Mendes e Camila Cabello continua gonfie vele da quasi 2 anni. I due sono inseparabili e dopo aver passato le feste di Natale in Canada dalla famiglia di lui, in questi giorni sono tornati in Florida. Ieri sera su Twitter la coppia è finita in tendenza con più di 120.000 tweet e il motivo è l’annuncio choc di una fonte anonima. Pare infatti che il cantante di Wonder abbia chiesto alla sua ragazza di sposarlo: “Sono ufficialmente fidanzati. Posso confermare che lui ha fatto la sua proposta poche settimane fa e la cosa sta uscendo fuori proprio adesso. Tra poco i due faranno il loro annuncio pubblicamente“.

I due per adesso non hanno né confermato, né smentito il rumor. Personalmente ho qualche perplessità, ma giusto perché Shawn Mendes e Camila Cabello hanno solo 23 anni e lui (al contrario di qualche suo collega) non mi sembra il tipo pronto a sposarsi così giovane.

