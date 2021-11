Dopo due anni di storia i media parlavano di matrimonio imminente per Shawn Mendes e Camila Cabello, ma purtroppo i due non si sposeranno più. Poco fa i cantanti hanno annunciato la fine della loro relazione. Attraverso un messaggio condiviso da entrambi, Camila e Shawn hanno rivelato che torneranno ad essere migliori amici. Insomma, la Cabello ha…



Camila Cabello and Shawn Mendes have just announced their breakup in statements. 💔 pic.twitter.com/gRyARUOFmv

“Ho imparato molto sull’amore con questo ragazzo. Non sono solo i momenti felici e beati che vedete nelle foto e nei video con lui. Quando hai una relazione con qualcuno, sembra che la persona che è con te sia una sorta di specchio che ti mostra per quella che sei. Devo costantemente affrontare le mie paure, le mie ansie, le mie insicurezze, i miei limiti, le mie convinzioni sulla vita e su me stessa. – ha scritto la Cabello un anno fa – A volte non è così semplice come sembra. A volte è complicato, scomodo e brutto. Ma non c’è niente come l’attrazione, la forza che è amore, essere la luce nell’oscurità, essere l’attrazione gravitazionale che ti dà la forza implacabile di essere più coraggiosa, più saggia e migliore di quanto eri ieri.

È così istintivo per noi amare, anche se la nostra mente a volte cerca di proteggerci da esso, ma la nostra natura come esseri umani è amare. Ed essere innamorati significa scegliere quella persona più e più volte, con cui affrontare le cose disordinate. E questo è molto più bello, crudo e reale della perfezione. Voglio essere vulnerabile sui social media perché penso che qui molta gente mostri solo la perfezione della vita; e questo può farci sentire tutti più soli e strani! Quindi alza il tuo bicchiere, brinda al disordine, alla stranezza di noi esseri umani. Brinda all’istinto e alla forza implacabile che è l’amore”.