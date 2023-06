Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati (di nuovo), il motivo

Dopo due anni insieme, a fine 2021 Shawn Mendes e Camila Cabello hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Lo scorso aprile però i due sono stati beccati a limonare al Coachella. Quel limone però non era solo una botta di allegria, infatti la Cabello e Mendes sono stati visti mano nella mano a Los Angeles anche nei giorni successivi. La minestra riscaldata però è durata quanto un gatto in tangenziale e infatti pare che la cantante di Havana e il fidanzato abbiano già rotto (per la seconda volta). Il motivo? Secondo il The Sun i due vogliono cose diverse e alla base ci sarebbero anche incompatibilità caratteriali.

Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati, i retroscena e le parole di una fonte.

“Erano appena tornati insieme sei settimane fa, ma adesso Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati di nuovo. Dalle nostre fonti affidabili abbiamo saputo che hanno rotto ancora una volta, e questa volta è per sempre. I nostri insider ci hanno rivelato: ‘Mendes e la Cabello hanno un sacco di cose che li legano e hanno cercato di riprovarci, hanno tastato il terreno e sono tornati l’uno nella vita dell’altro. Era un bel tentativo, ma non è finito benissimo. Come mai è finita? Si sono resi conto che è stato un errore dare un’altra possibilità alla loro storia. Se la prima volta è finita c’è un motivo. Per quanto ci abbiano riprovato, vogliono cose diverse e non poteva funzionare. Si tratta anche di incompatibilità’. Sembra certo che i due non ci riproveranno in futuro. – si legge sul the Sun – Ci hanno riferito però che si tratta ancora una volta di una separazione davvero amichevole”.

camila cabello quando le chiedono di shawn pic.twitter.com/zU61ABAbtb — Яomeo lo del Barrio 💀 (@shondorhimes) June 7, 2023