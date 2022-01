Due anni di storia e poi lo scorso novembre Shawn Mendes e Camila Cabello hanno annunciato la rottura. I due cantanti non hanno rivelato i motivi, anche se secondo diverse fonti sarebbe stato il bel canadese a lasciare la fidanzata perché ‘stanco di una relazione logora’.

A distanza di quasi due mesi dal loro addio, ieri Shawn e Camila si sono fatti vedere insieme. I due (bff) sono stati paparazzati in giro a Miami mentre portavano a spasso il loro cane Tarzan. Questo non significa che ci sia in ballo un ritorno di fiamma. Semmai è più probabile che Mendes e la Cabello siano rimasti in buoni rapporti e che ogni tanto si vedano da amici.

SHAWN MENDES AND CAMILA CABELLO WALKING TARZAN TOGETHER OMG pic.twitter.com/woRuZUfHlg — sar loves camila (@bippitycabello) January 7, 2022

📸| Shawn Mendes with Camila Cabello and Tarzan today out in Miami, Florida. © TMZ pic.twitter.com/XnvHk0JvuC — The Mendes Media (@TheMendesMedia) January 7, 2022

E visto che ci siamo, vi lascio con delle nuove foto di Shawn Mendes al mare (che probabilmente apprezzerete di più di quelle con Camila)…

shawn mendes at the beach appreciation tweet 🏖 pic.twitter.com/bfMGTvEY0m — emmy 🦋 190 days (@summershawmilaa) January 6, 2022

Shawn Mendes, It’ll Be Ok, la canzone dedicata a Camila Cabello.

“Ce la faremo?

Questo farà male?

Oh, possiamo provare a sedarlo

Ma quello non funziona mai

Inizio ad immaginare un mondo dove non ci scontriamo

Mi sta rendendo malato ma guariremo e il sole sorgerà

Se mi dici che te ne stai andando, lo renderò facile

Sarà okay

Se non fermiamo la crisi

Non dobbiamo sistemarla, non dobbiamo rimanere

Ti amerò in ogni caso

Oh, il futuro di cui abbiamo sognato sta scomparendo nel nero

non c’è nulla di più doloroso

Nulla di più doloroso,

Inizio ad immaginare un mondo dove non ci scontriamo

Mi sta rendendo malato ma guariremo e il sole sorgerà

Se mi dici che te ne stai andando, lo renderò facile

Sarà okay (sarà okay)

Ti amerò in ogni caso

Potrebbe essere così dolce

Potrebbe essere così amaro

Ti amerò in ogni caso

Potrebbe essere così dolce

Potrebbe essere così amaro

Se il futuro che abbiamo sognato sta scomparendo nel nero

Ti amerò in ogni caso