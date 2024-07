Shawn Mendes e Camila Cabello beccati nuovamente insieme

Due anni di relazione e poi nel novembre del 2021 Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati. A pochi mesi di distanza, nel gennaio del 2022 i due sono tornati insieme, la minestra riscaldata è durata poco più di un anno, perché nel giugno del 2023 la coppia è riscoppiata. Ci sarà un terzo tentativo? Forse sì, ma non è detto. Shawn Mendes e Camila Cabello ieri sono stati visti insieme alla finale di Copa America. Tutti pensano ad un ritorno di fiamma, ma va detto che la cantante ha recentemente dichiarato di essere in buonissimi rapporti con il suo ex fidanzato.

“Qual è la mia opinione sul poter tronare con un ex? Oddio, in realtà sapete che io l’ho già fatto, ho provato questa sensazione. E quindi ammetto che sono fan di questa opzione. Sono una ragazza che agisce d’istinto, a comandare è il cuore e se voglio fare una cosa la faccio. I miei amici possono darmi mille consigli, ma io seguo quello che sento dentro. Per la serie, possono dirmi ‘non scrivergli non è il caso’ e io dopo cinque minuti ‘ok gli scrivo’. Anche se penso ‘non funzionerà anche questa volta’ entro nella fase ‘ci devo provare’. Poi però capisci che hai fatto il possibile e che non è andata.

Com’è stato riprovarci con il mio ex storico? Dovevo farlo, me lo diceva l’istinto e quindi l’ho seguito. Poi tra noi è sempre stato tutto molto bello. Abbiamo vissuto momenti fantastici anche nella seconda fase della storia. Lui è un bravo ragazzo e gli voglio ancora molto bene, è una persona gentile, educata e deliziosa. Tante ragazze hanno degli ex tremendi, io sono fortunata, lui è un ragazzo così buono, dolce e sensibile.

Perché è finita la seconda volta? Non è che c’è stata una decisione precisa. Insieme abbiamo capito che non era giusto, che avevamo fatto bene a riprovarci, ma che non funzionava. Se la storia è giusta allora non devi sforzarti per far andare bene le cose, perché vanno benissimo da sole. Quindi abbiamo compreso che era l’ora di lasciar andare e siamo andati avanti”.