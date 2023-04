Shawn Mendes e Camila Cabello beccati mentre si baciano: ritorno di fiamma

Due anni d’amore e poi nel novembre 2021 Shawn Mendes e Camila Cabello hanno deciso di lasciarsi. I due cantanti hanno annunciato la rottura con un comunicato condiviso: “Ciao a tutti ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione, ma l’amore che proviamo l’un l’altra come persone è più forte adesso che mai. Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere bff. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio e continueremo a farlo”.

Per il cantante canadese il post rottura non è stato facile ed ha passato un anno complicato. Lo scorso autunno però sembra che Shawn Mendes abbia avuto una relazione con la sua chiroterapeuta Jocelyne Mirando, di 26 anni più grande di lui. Chiusa la storia con Jocelyne, Shawn è stato paparazzato con Sabrina Carpenter e i media americani hanno subito parlato di storia segreta. In realtà pare che Mendes e la Carpenter siano solo buoni amici. Adesso però come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia sul possibile ritorno di fiamma tra la popstar di Senorita e la sua ex Camila Cabello.

Shawn Mendes beccato con Camila Cabello.

Ieri sera Camila Cabello e Shawn Mendes hanno passato del tempo insieme al Coachella e sono anche stati beccati mentre si baciavano. Sembra quasi certo che i due siano tornati insieme, oppure si tratta solo di…

Shawn Mendes and Camila Cabello spotted kissing at Coachella. pic.twitter.com/QK5r9I1VsK — Pop Base (@PopBase) April 15, 2023

‘Questo periodo non è stato facile’.