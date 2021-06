Shawn Mendes sembra uscito da una pubblicità del Mulino Bianco ed ha confermato la sua genuinità in una chiacchierata fatta durante il podcast Man Enough. Mentre parlava con l’attivista Liz Plank e l’attore Justin Baldoni, il cantante di Treat You Better ha rivelato che la sua più grande paura è quella di essere un ‘cattivo ragazzo’. Per far capire meglio questa sua riflessione, Shawn Mendes ha fatto un esempio raccontando una recente discussione avuta con Camila Cabello.

“Ho alzato la voce con lei e lei mi ha detto, ‘Non mi piace quando alzi la voce. Perché hai alzato la voce?’ E mi sono messo così sulla difensiva. Le ho detto tipo, ‘Non stavo alzando la voce con te!’. E invece ho proprio alzato la voce con lei. E l’ho sentita rimpicciolire e mi sono sentito aggressivo e mi sono detto “Oh dio, questo è terribile”. Sono così terrorizzato di essere cattivo. Ho così paura di essere malvagio. Questa è la mia più grande paura.

Forse c’è anche una parte cattiva dentro di me, e devo solo accettare che esista. E quell’altra parte di me, deve solo essere qui e dobbiamo solo lavorare insieme finché alla fine le cose non peggiorino. Ma non posso evitare il fatto che c’è un po’ di oscurità dentro di me e lasciare che quell’oscurità sia presente è una sensazione orribile. Le ho parlato di questa mia parte brutta e lei mi ha confortato. Poi per 20 minuti ci siamo messi a leggere i nostri libri separatamente e dopo sono tornato da lei e mi sono scusato ‘Dio mi spiace davvero per quello che ho fatto’.

La mia più grande forza? Penso che Camila direbbe che è la mia verità, la mia capacità di essere onesto, dire la verità sempre. Invece la mia debolezza è il fatto che cerco costantemente di essere un ‘bravo ragazzo’”.

Che cucciolo.

Shawn Mendes, la storia con Camila Cabello sotto i riflettori.

“No, la fama e la carriera non influenza troppo il nostro rapporto. Certo, essere due celebrità ed avere una relazione è complicato. Ci sono molte persone che vogliono sapere il tuo privato e le cose più personali. Entrambi ogni tanto ci rendiamo conto di aver detto qualcosa di troppo, che forse non avremmo dovuto dire, ma spesso ti fanno domande intime e tu vieni preso alla sprovvista. Ma comunque stiamo bene e questo non intacca la storia”.