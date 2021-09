Se ieri abbiamo scoperto che Justin Bieber ha una strana mania per i piedi, oggi è tempo di sapere qualcosa di più su un suo connazionale, Shawn Mendes. Camila Cabello fresca di promo per Cinderella (ed è pure svenuta alla premiere del film) è stata al The Late Late Show With James Corden per pubblicizzare la pellicola. Tra le tante cose che ha raccontato al conduttore, la Cabello ha svelato che il suo fidanzato parla parecchio nel sonno. Come tutti noi anche il cantante di Summer of Love fa sogni più “piccanti”, ma pare che lui anche in quei casi non riesca a tenere la bocca chiusa.

Camila Cabello e le confessioni su Shawn Mendes.

“In realtà lui ha sempre parlato nel sonno. Me ne sono accorta durante la pandemia. Perché dormivamo sempre insieme e infatti è successo molto spesso. Eravamo insieme ogni notte e molte volte lui parlava, anche in circostanze particolari. Shawn si addormenta molto velocemente, appena si sdraia dorme, io ci metto di più e quindi noto tutto. Mi piace leggere e rilassarmi, ma lui inizia a parlare e spesso mi spaventa così tanto. Una volta ha detto ‘baby questo mi piace, mi fai stare così bene’. Questa è stata una delle prime cose che ha detto nel sonno mentre dormiva nel mio letto. E io ho pensato ‘Grazie. Non sto facendo niente in questo momento, ma grazie’. Immaginate la scena, lui apre gli occhi parla, ti guarda, ma tu sai che sta dormendo, Questo è davvero tanto strano. Immaginate la mia paura e il mio terrore. Ovviamente è successo molte altre volte”.

E chissà chi stava sognando Shawn quando diceva ‘Baby I like it, that feels so good’…

Camila Cabello confirms that Shawn Mendes is her supportive prince. 🥰 pic.twitter.com/uZKY7l3pCr — Entertainment Tonight (@etnow) September 1, 2021

James: Can you tell us the content of the last 5 text massages you have sent to Camila?

Shawn: oookay… 😳😶😅Let me see them first. James: about the sleep talking…

Camila: Oh did you knew that “Baby, that feel so good” is the first thing he said to me? Sorry, I´m laughing😂 — Eres música acústica (@sofiaacustica) August 31, 2021

PH: Wonderland magazine