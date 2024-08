Shawn e Camila sono stati insieme circa due anni fra il 2021 e il 2023 con svariati tira e molla anche nel 2024. In mezzo a queste rotture pare ci sia lo zampino di Sabrina, vista in più occasioni al fianco del collega.

“Com’è stato riprovarci con Shawn? Sono una ragazza che agisce e fa quello che sente, sono molto impulsiva” – le parole di Camila Cabello davanti all’ennesima rottura con Shawn Mendes – “Tra noi è stato bello, anche la seconda volta ci sono stati dei bei momenti. Gli vorrò sempre bene, lui è una persona deliziosa. Mi ritengo fortunata, molte persone hanno degli ex orribili, io no! Lui è una persona gentile, dolce ed educata”.

Ma se da una parte la storia fra Shawn e Camila è stata pubblica, quella fra Shawn e Sabrina no. Il primo incontro segreto fra i due è infatti avvenuto in quel di Parigi, lontano dai paparazzi hollywoodiani, a gennaio del 2023. Il 20 gennaio dello scorso anno, Mendes è stato visto all’Hotel Costes a Parigi durante un viaggio privato e solo una settimana dopo Carpenter ha pubblicato un carosello su Instagram di lei a Parigi proprio in quell’hotel. A lanciare l’amo fra i due era stata lei, circa un mese prima, commentandogli su Instagram una sua foto in mutande in mezzo all’acqua ghiacciata. “Ma faceva freddo?“. Una palese provocazione a cui il cantante ha risposto probabilmente in privato.

Dopo Parigi, Shawn e Sabrina sono stati visti insieme anche a febbraio e marzo più precisamente mentre uscivano insieme da un albergo, da un party di Miley Cyrus e dalla festa organizzata da Vanity Fair per gli Oscar. In quei mesi Camila ha sempre mantenuto un profilo basso, non risparmiando però frecciatine velatissime a ogni apparizione del suo ex con Sabrina. Tipo questo selfie.

Shawn e Camila, fra le loro rotture ci sarebbe lo zampino di Sabrina: le frecciatine nel nuovo album

Fino al colpo di scena nel mese di aprile, quando Shawn e Camila sono stati visti di nuovo insieme al Coachella. Risale infatti a quel periodo la canzone di Sabrina, Coincidence, in cui parla dell’ex fidanzato che è tornato (per la seconda volta) dalla sua ex fidanzata. Un’altra canzone frecciatina rivolta a Mendes è Sharpest Tool dove Carpenter parla dell’ex fidanzato che prima di mandarle segnali contrastanti l’aveva presentata ai suoi migliori amici.

Ora Shawn e Camila non stanno più insieme e Sabrina nel suo ultimo video Taste (dove parla proprio di un uomo privo di gusto) ha inscenato il suo funerale con tanto di lei e una ragazza mora (Jenna Ortega, che somiglia molto a Cabello) che se ne vanno via insieme.

Insomma, abbiamo tutti capito che Shawn Mendes è un malessere.