Dopo Paris Hilton e Miley Cyrus, un’altra celebrità ha preso le difese di Britney Spears, si tratta di Sharon Stone. Jamie Spears non vuole che sua figlia abbia degli avvocati che la rappresentino e che cerchino di allentare la gabbia della conservatorship nella quale la popstar è rinchiusa da 12 anni. Proprio in merito a questo è intervenuta l’attrice di Basic Instinct, che sotto all’ultimo post Instagram della principessa del pop ha scritto: “Tu hai diritto ad un avvocato che NON sia fornito dalla tua famiglia! Puoi avere il tuo avvocato! Te lo meriti!”

“You have a right to an attorney NOT provided by your family !! You can get your own attorney ! You deserve that .” pic.twitter.com/gmv4plCthQ

“Ai miei fan…. Voglio ringraziarvi tantissimo per il vostro supporto nel corso degli anni! Qualche volta leggo i commenti e questo mi mostra quanto sono amata e quanto sono belle le persone. Grazie mille per le parole che mi scrivete, significa così tanto per me. Dio vi benedica tutti. Adesso sapete che ci tengo davvero e lo ripeto, che Dio vi benedica”.

Britney Spears posts a message to her fans amid the #FreeBritney movement.

“To my fans …. I want to thank you guys so much for your support throughout the years …. it shows me how loved I am and how beautiful people really are … it means so much to me.” pic.twitter.com/aeRDJZG3OS

