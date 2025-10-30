Sharon Stone conquista Los Angeles con un hair-look audace

L’attrice americana Sharon Stone ha sorprattutto tutti con il suo look all’evento Variety’s Power of Women. A 67 anni, la star di “Casino” e “Basic Instinct” continua a mettersi in mostra, non solo per il suo talento, ma anche per la sua capacità di stravolgere il proprio stile.

Sul red carpet, Sharon ha sfoggiato un elegante bob dorato con sfumature argentate, un look che ha catturato l’attenzione tra le altre celebrities presenti, come Sydney Sweeney e Jane Fonda. Poco prima, a un altro evento, il suo bob era in una versione riccia e vaporosa, ma per questa serata, ha optato per uno styling liscio e tirato all’indietro, che evidenziava i suoi lineamenti e la camicia avorio indossata.

Il trucco era coordinato con il suo hairstyle. Gli occhi e gli zigomi erano accentuati da toni aranciati, che donavano energia al suo viso, mentre le labbra restavano delicate grazie a un rossetto rosa chiaro che aggiungeva un tocco romantico.

La chioma di Sharon si è distinta per la sua sofisticata combinazione di colori, con una base biondo cenere che sfuma in un biondo dorato. Questo contrasto ha catturato la luce e definito un’immagine potente. In particolare, la leggera attaccatura argentata sulle tempie ha aggiunto forza e profondità, mettendo in risalto il carisma naturale dell’attrice.