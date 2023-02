Shari a Sanremo canta di volere “una ragazza” e poi ricorda che “l’amore è per tutti”

Shari durante l’ultima puntata del Festival di Sanremo ha voluto lanciare un messaggio d’amore: “Volevo dire solo una cosa, volevo ricordare a tutti che l’amore è per tutti quanti e che non ci sono distinzioni, ricordatelo perché non è scontato“.

shari:”l’amore è per tutti ricordatelo”

amadeus:” sisi ok ciao….LA LIGURIA É UNA TERRA STUPENDA”#Sanremo2023 — natalie ★ is watching oitnb💐 (@tramontataluna) February 12, 2023

Un messaggio passato un po’ inosservato anche dallo stesso conduttore (che probabilmente era in ritardo con la scaletta), ma che ha fatto impazzire il popolo di Twitter. La cantante, infatti, nella sua Egoista – che lei stessa ha scritto “l’ho scritta nella cameretta dove sono cresciuta” – canta l’amore rivolgendosi sia ad una lei che ad un lui. Il primo verso è: “Forse vorrei una ragazza normale che mi guardi e mi sorrida mentre le scrivo canzoni d’amore“; mentre poi canta: “Forse vorrei un uomo che mi ascolti parlare dei problemi e dei posti in cui vorrei abitare“.

A questo si aggiunge un titolo di Gay.it dello scorso gennaio: “Sanremo 2023: Ariete e Shari cantano l’amore lesbico“. Al momento Shari sembrerebbe essere fidanzata con Salmo, anche se da quanto canta non escluderebbe di volere “una ragazza normale”.

Shari, Twitter esploso per la sua dichiarazione

ah mi state dicendo che shari è saffica e abbiamo pure la stessa età io sto già per organizzare il matrimonio pic.twitter.com/AXrXKYmhGG — estancadeitorti🫧 (@adoroiltrashh) February 10, 2023

ovviamente shari ragazza bisessuale con sta canzone apertamente bisessuale è qieste parole sull’amore non verrà assolutamente cagata mentre state sclerando per il bacio tra due etero. — miriana. 💐 (@pitchbazil) February 12, 2023

shari regina bisessuale che dopo aver cantato la sua canzone bisessuale dice che l’amore è per tutti senza distinzioni 💗💜💙 — 💐 sara; 🐙 (@psychosaru) February 12, 2023

“vorrei ricordare che l’amore è per tutti senza distinzione ricordatelo perché non è scontato”

Shari e la sua ballad saffica vanno amate tantissimo #Sanremo2023 pic.twitter.com/lYzvNNQcjJ — Martee 💐 be dangerous (@pinckshark) February 10, 2023

Ecco il video di Egoista.