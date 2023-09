Share in picchiata per Pomeriggio 5: “Mediaset preoccupata, pensati cambiamenti” – il rumor

Sarà stata la curiosità di vedere la creatura di Barbara d’Urso senza la sua Khaleesi, o l’assenza di Alberto Matano, ma Myrta Merlino al debutto a Pomeriggio 5 ha ottenuto ottimi dati con la prima puntata al 21% di share. La musica è cambiata appena è tornata La Vita in Diretta su Rai Uno, perché nonostante il traino de La Promessa ben sopra il 20% (al contrario di quello che aveva la d’Urso con Un altro domani, fermo intorno al 12%), Pomeriggio 5 ha iniziato a perdere terreno in favore del competitor.

Mercoledì Myrta ha registrato 1.216.000 spettatori con il 16%, nella prima parte dalle 16.55 alle 17.41, e a 1.147.000 spettatori con il 14.2% nella seconda parte dalle 17.45 alle 18.23 (Saluti: 1.090.000 – 12.2%), giovedì ha ottenuto 1.106.000 spettatori con il 15.6%, nella prima parte dalle 16.55 alle 17.41, e a 1.033.000 spettatori con il 13.2% nella seconda parte (Saluti: 894.000 – 10.4%), mentre ieri Pomeriggio 5 è arrivato a 1.227.000 spettatori pari al 16.6% nella prima parte e 1.015.000 spettatori pari al 12.6% nella seconda parte (I Saluti a 870.000 e il 10.1%).

Altra storia per La Vita in diretta che mercoledì ha fatto compagnia a 1.345.000 spettatori con il 17.8% di share, giovedì è stata vista da 1.312.000 spettatori con il 18.6% nella presentazione, e 1.529.000 spettatori con il 19.3% nella seconda parte. E ieri invece ha registrato 1.557.000 spettatori con il 19.2%.

I dati di Pomeriggio 5 avranno destato preoccupazioni a Cologno Monzese? Secondo Dagospia sì. Marco Zonetti ha rivelato che a Mediaset starebbero anche pensando a qualche ritocco nella seconda parte del programma di Myrta Merlino.

“La speranza si è tuttavia infranta nei giorni successivi quando Matano ha riconquistato sempre più terreno mentre Merlino l’ha perduto progressivamente. Per fare un esempio, giovedì 14 settembre, in sovrapposizione, La Vita in Diretta si è assestato al 18.82% e Pomeriggio Cinque al 13.63%. Ben cinque punti di differenza.

Ma Mediaset inizia a essere impensierita da un altro dato: Pomeriggio Cinque lascia infatti molto bassa la curva degli ascolti al programma immediatamente successivo, ovvero Caduta Libera di Gerry Scotti, costretto a partire in salita per tentare di recuperare qualche punto contro il “rivale” Marco Liorni al timone di Reazione a Catena su Rai1.

In ogni modo, i risultati della nuova gestione di Myrta Merlino iniziano a preoccupare Mediaset, che potrebbe pensare a qualche ritocco da apportare alla trasmissione onde risollevare gli ascolti, specie nella seconda parte. Sempre che non sia troppo tardi, come scrive Giuseppe Candela su Twitter”.