Shannen Doherty riaccende la speranza: “Un miracolo! Sono positiva”

Appena due settimane fa Shannen Doherty ha rivelato al mondo di aver pianificato il suo funerale perché si stava preparando ad andarsene, ma ieri c’è stata una bellissima sorpresa. La star di Streghe nel suo podcast ha rivelato di essersi sottoposta a un nuovo trattamento che pare la stia aiutando a frenare l’avanzata del suo cancro al quarto stadio. Shannen si è detta molto positiva ed ha parlato di miracolo.

“Dopo quattro cicli del nuovo trattamento, non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi e concludessi con questa cosa. Io ho semplicemente pensato, ‘continuiamo con questo e vedremo’. Dopo il sesto e settimo ciclo abbiamo visto dei miglioramenti. Se lo chiamo miracolo? Per me lo è, per me è un miracolo in questo momento. Ho puntato sulla speranza e ho detto di continuare.

Devo dire che sono molto positiva dopo aver visto i risultati. Il fatto che stia effettivamente rompendo la barriera ematoencefalica è un miracolo di quel farmaco e un miracolo di Dio che interviene e dice, ‘Le darò una pausa’. A volte cerchi i miracoli nei posti sbagliati e sono proprio lì davanti alla tua faccia. Per questo motivo mi piace parlare di speranza e miracolo.

Poi non dico che sarà semplice. Ma ogni giorno è un dono e ci sono così tante novità in cantiere che penso che la speranza sia troppo importante per mollare adesso. Penso che sia così importante restare positivi. Posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, adesso non lo so quando succederà. Posso morire camminando fuori casa per un albero che mi cade addosso o un autobus che mi investe, qualunque cosa può succedere. Oppure posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con la speranza, abbracciandola e pensando: ‘Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?’. Credo che la positività che porti nella tua vita aiuti tutto il tuo corpo. Penso che ti aiuti a combattere il cancro”.