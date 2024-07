Shannen Doherty, il ricordo dei colleghi e la sua ultima uscita con gli amici

In questi anni Shannen Doherty è stata estremamente onesta nel racconto della sua malattia e ha sempre tenuto il suo pubblico aggiornato sulle sue condizioni. L’attrice di Streghe lo scorso gennaio ha anche ammesso che di star organizzando il suo funerale, così che tutto potesse essere pronto al momento della scomparsa. Purtroppo ieri la star di Beverly Hills ci ha lasciati e da subito decine di colleghi hanno manifestato il loro dolore sui social.

Shannen Doherty, il ricordo dei colleghi.

Jason Priestley, che in Beverly Hills interpretava Brandon, il fratello di Brenda, su Instagram ha scritto: “Scioccato e triste nell’apprendere della morte della mia amica Shannen. Era una forza della natura e mi mancherà. Mando affetto e luce alla sua famiglia in questo momento scuro“.

Rose McGowan che ha sostituito la Doherty in Streghe e che poi è diventata una sua cara amica ha ricordato le passioni dell’attrice: “Shannen aveva il cuore di un leone. Le nostre vite si sono incrociate in modo unico, abbiamo scelto amore e rispetto. Aveva così tante passioni, il suo amore per la regia, la recitazione, il suo cane, i suoi amici, genitori, è stato leggendario. Possano Dio e gli angeli portarla in un regno dove è sana. Riposa guerriera, non ti dimenticheremo mai cara sorella“.

Brian Krause, altro collega di Streghe, ha scritto: “Mi hai mostrato cosa sia la forza. Mi hai insegnato a non aver paura e vivere con uno scopo. A conoscere il proprio valore e stare fermi nella propria determinazione. Per sempre amata! Veramente col cuore infranto“.

Viola Davis ha condiviso un video di Shannen ed ha aggiunto un suo pensiero: “Il tuo coraggio e la tua capacità di condividere il tuo viaggio col cancro ha lasciato qualcosa nelle persone. Riposa bene. Dio benedica i tuoi amati“.

Gli ultimi scatti.

Page Six invece ha ricordato l’artista pubblicando la sua ultima uscita pubblica, in serenità con gli amici di una vita: “Shannen Doherty è stata vista sorridere con gli amici in quella che è la sua ultima uscita in pubblico. La star di “Beverly Hills, 90210” è stata fotografata con il suo amico di lunga data Chris Cortazzo e un’amica il 16 giugno mentre uscivano dal ristorante sul lungomare di Kristy a Malibu, in California. Il trio sembrava di ottimo umore mentre si godeva la reciproca compagnia“.