L’anno scorso Shannen Doherty ha rivelato che il cancro purtroppo era tornato. L’attrice di Streghe ha commosso tutti quando ha confessato che avrebbe girato dei video per salutare i suoi familiari e amici. In una nuova intervista rilasciata a Variety la star di Hollywood ha dichiarato che il tumore è al quarto stadio con metastasi ed ha spiegato che sta comunque cercando di vivere al meglio e di essere un esempio.

“La malattia è arrivata al quarto stadio con metastasi. Il cancro, in questo caso, può essere trattato ma non curato. Sto prendendo tutta l’energia possibile per darla a me stessa. Il miglior esempio che io possa dare alle altre persone che lottano contro il cancro, ma anche al mondo esterno in generale, è mostrare loro che un paziente in cura per il cancro, può anche lavorare. Per quanto mi riguarda, sto cercando di vivere la miglior vita possibile ed essere il miglior esempio possibile in questo momento”.

