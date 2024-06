Shannen Doherty accusa l’ex marito: “Sono in fin di vita, sta aspettando che muoia”

Shannen Doherty ha un tumore al quarto stadio e lo scorso gennaio ha dichiarato che sta già organizzando il suo funerale: “Voglio che le mie ceneri siano mescolate a quelle di mio padre e del mio cane. Inoltre ho lasciato delle disposizioni. Penso che molti potrebbero presentarsi e sono persone non gradite. Non ti piaccio in vita? Non devo piacerti da morta ed è semplice”.

L’attrice è tornata a parlare e in un documento pubblicato da People ha accusato l’ex marito, Kurt Iswarienko di non volerle pagare il mantenimento. Shannen ha rivelato che l’uomo starebbe prolungando le pratiche del divorzio per aspettare che muoia, così da non dover sborsare un dollaro.

“Lui sta aspettando di proposito che le mie condizioni di salute peggiorino. Non è giusto che a Kurt sia permesso di prolungare il nostro divorzio nella speranza che io muoia prima che lui sia obbligato a pagarmi. Lui continua a vivere la sua vita e a sottrarsi alle sue responsabilità nei miei confronti, che sono in fin di vita.

Lui conduce uno stile di vita stravagante, mentre io non ho accesso ai fondi, o alla nostra casa in Texas. Kurt ha utilizzato l’aereo, ha speso migliaia di dollari in centri medici, gioiellerie, Gucci e per i voli, sostenendo contemporaneamente di non avere fondi sufficienti per mantenermi.

Se parlo di mantenimento è perché al momento non sto lavorando per via dei miei problemi di salute ricorrenti e la cosa purtroppo non migliorerà. I miei guadagni diminuiranno drasticamente nel corso del 2024. Oggi praticamente tutto il reddito che guadagno è il reddito residuo del lavoro svolto prima del matrimonio. Un reddito che diminuirà ancora dopo il 30 giugno quando Streghe non sarà più trasmesso su nessuna piattaforma di streaming, quindi non incasserò più i diritti della serie”.