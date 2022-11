Shangela balla RuPaul alla finale di Dancing With The Stars e trasforma il suo ballerino in drag

Shangela è probabilmente una delle drag queen più famose di RuPaul’s Drag Race e quest’anno, come già vi avevo detto, ha preso parte al cast di Dancing With The Stars in coppia col ballerino Gleb Savchenko.

Puntata dopo puntata Shangela è riuscita ad arrivare in finale e per l’occasione ha realizzato una coreografia sulle note di Call Me Mother di RuPaul con tanto di Gleb Savchenko nei panni di Natasha, il suo alter ego drag.

GIVE SHANGELA HER FLOWERS BECAUSE THIS IS FULL HOUSE PRODUCTION AND PERFORMACE WE NEED A TOUR !! #DWTS #DWTS31 pic.twitter.com/1dQozvxVmk — MANI THEE STALLION🤍 (@QueenDayGrande) November 22, 2022

SHANGELA PUT GLEB IN DRAG FOR THE FINALE OF #DWTS WTF 😦✨✨ pic.twitter.com/smwDnonwnj — shookdrag on IG (@vivalasdrag) November 22, 2022

Purtroppo non ha vinto, ma Gleb Savchenko nelle vesti di Natasha è stato davvero una rivelazione.

Chissà se del suo tucking se ne è occupata Shangela.