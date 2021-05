Shalpy (al secolo Giovanni Scialpi ed un tempo solo Scialpi) ha trovato un nuovo amore: il fortunato si chiama Louis Pirreras, ha 23 anni ed è uno spagnolo che vive da tempo a Brescia, come annunciato dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti.

Shalpy e Louis hanno 35 anni di differenza ma una passione in comune: il canto.

Louis Pirreras è il secondo fidanzato che Shalpy presenta ai media, dopo l’ex Roberto Blasi con cui ha partecipato nel 2015 a Pechino Express.

Dopo aver partecipato a Music Farm nel 2004 ed a Pechino Express nel 2015, Shalpy non esclude il ritorno in un reality show, anche se al Grande Fratello Vip non gli è andata bene.

“Signorini durante una riunione del Grande Fratello Vip, mi disse, davanti a testimoni: «Giovanni, qui mi dicono tutti che sei ingestibile, per me non è così, per me sei una grande personalità, ti ho voluto fin dall’inizio e ti vorrò». Poi si è alzato ed è uscito per rispondere a una telefonata. Però alla fine il GF non l’ho fatto per questioni economiche. Penso sempre in maniera positiva e che la gente mi capisca. Dopo quella riunione l’amministrazione fece due conti su un pizzino e non potevo annuire senza sapere se un cachet era al lordo o al netto”.