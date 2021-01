Shakira ha venduto il suo catalogo musicale, composto da 145 brani, a Hipgnosis Songs Fund, società editoriale britannica.

Nuovo colpo per Hipgnosis Songs Fund. La società britannica guidata da Merck Mercuriadis si è assicurata il 100% dei diritti, d’autore e connessi, sul repertorio di una delle popstar più famose al mondo, Shakira. Un affare di grandissima rilevanza che segue l’acquisizione del 50% del catagolo di Neil Young e della totalità di quelli di Lindsey Buckingham e Jimmy Iovine.

Periodo storico di grandi affari nel mondo della musica. Se poche settimane fa parlavamo della vendita record di Bob Dylan, stavolta è Shakira a vendere le sue 145 canzoni. Brani che l’hanno trasformata in una star da 80 milioni di copie in tutto il mondo.

All’interno del repertorio figurano brani diventati ormai dei veri e propri classici, tra cui Whenever, Wherever, Hips Don’t Lie e Waka Waka, brano simbolo dei Mondiali di calcio del 2010:

La notizia è stata commentata con grande soddisfazione da Mercuriadis, come riferito da Rockol: “Un passo alla volta, questa incredibile donna colombiana si è evoluta in una delle persone più famose e influenti al mondo. Quello che nessuno dovrebbe mai dare per scontato è che è una delle cantautrici più serie e di successo degli ultimi 25 anni, avendo scritto o co-scritto praticamente ogni canzone che ha mai registrato. Per noi dare il benvenuto a Shakira nella famiglia Hipgnosis è meraviglioso“.

Parole importanti sono state rilasciate anche dalla popstar sudamericana. Shakira ha dichiarato di essere molto felice di collaborare con Merck, perché sa che Hipgnosis sarà una grande casa per il suo catalogo. QUesto il suo pensiero: “Sono così felice di collaborare con questa azienda guidata da Merck, che apprezza veramente gli artisti e le loro creazioni ed è un alleato per i cantautori di tutto il mondo che hanno a cuore la vita continua delle loro canzoni“.