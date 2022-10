Shakira pubblica ‘Monotonia’ il singolo contro Piquè: “Mi hai fatto male”

Dopo Te Felicito, oggi Shakira è tornata con un nuovo singolo, Monotonia, che è una bella bordata a Gerard Piquè. La star canta di un amore finito e di un ex che l’ha ferita e le ha fatto molto male. Come se non bastasse nel video musicale si vede un uomo che prende un bazooka e spara a Shakira, colpendola proprio al cuore, che poi la cantante recupererà e metterà al sicuro in una cassetta si sicurezza. Insomma più che una frecciatina questo singolo è un macigno su Gerard! E shade a parte, il pezzo sta già andando benone, visto che in poche ore ha raggiunto 12 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción! Espero que les guste. ❤️ @ozuna https://t.co/pLJTXvMo51 pic.twitter.com/9VVokpEJsh — Shakira (@shakira) October 20, 2022

Shakira: Monotonia, la tradizione.

Non è stata colpa tua, né mia

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male

Sapevo che sarebbe successo

Tu nella tua cosa, io che faccio lo stesso

Sempre alla ricerca del protagonista

Hai dimenticato cosa eravamo prima

E la cosa peggiore è quella

Non è stata colpa tua, né mia

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male

Sapevo che sarebbe successo

Improvvisamente non eri più lo stesso (lo stesso)

Mi hai lasciato a causa del tuo narcisismo (egoismo)

Hai dimenticato cosa eravamo un giorno (Woh-oh, oh-oh)

Hey Hey Hey

Sei distante con il tuo atteggiamento, e questo mi ha riempito di irrequietezza

Non hai dato nemmeno la metà, ma so che ho dato più di te

Stavo correndo per qualcuno che non stava nemmeno camminando per me

Questo amore non è morto, ma è delirante

Da quello che c’era, non c’è più

Te lo dico onestamente

Tutto è freddo come il Natale

È meglio che sia finita ora (ora, ora)

Non ripetermi più, che l’ho già visto (l’ho già visto)

Che ti amo, ma è che mi amo di più (più me)

È un addio necessario

Ciò che una volta era incredibile è diventato routine

Le tue labbra non sanno di niente per me

Ora è il contrario, e la cosa peggiore è quella

Non è stata colpa tua, né mia

Era colpa della monotonia

Non ho mai detto niente, ma mi ha fatto male

Sapevo che sarebbe successo

Tu nella tua cosa, io che faccio lo stesso (stesso)

Sempre alla ricerca del protagonista

E hai dimenticato cosa eravamo un giorno

Hey Hey Hey