Shakira perdona e racconta la sua nuova vita nel singolo Acróstico (dedicato ai figli)

Dopo aver distrutto Gerard Piqué con il singolo Music Session 53, Shakira è tornata con un nuovo singolo. La popstar colombiana ha rilasciato Acróstico, una dolce ballata dedicata ai figli in cui parla di perdono (per il loro padre?), della nuova vita da mamma single e in cui descrive con parole delicate tutto l’amore che nutre per Sasha e Milan. Sarebbe stato perfetto come singolo autunnale, per l’estate avrei preferito qualcosa di diverso, ma non è detto che non arrivi comunque.



Acróstico 👩‍👦‍👦 Ya Disponible / Out Now https://t.co/eoZlRzTSZI pic.twitter.com/wPeTJgFRuh — Shakira (@shakira) May 12, 2023

Il testo di Acróstico, il nuovo singolo di Shakira.

Mi hai insegnato che l’amore non è una truffa

E che quando è reale non finisce

Ho provato a non farmi vedere piangere

Che tu non vedessi la mia fragilità

Ma non sempre le cose sono come sogniamo

A volte corriamo ma non arriviamo

Non dubitare mai che sarò qui

Parlami, ti ascolterò, uh

E anche se la vita mi tratta così

sarò forte solo per te

L’unica cosa che io voglio è la tua felicità e stare con te

Un tuo sorriso è la mia debolezza

Amarti aiuta è l’anestesia al dolore

Mi fa sentire meglio

Di qualsiasi cosa tu abbia bisogno io sono qui

Sei venuto per completare ciò che sono

Abbiamo rotto solo un piatto, non tutti i piatti

E anche se non so come porgere l’altra guancia

Imparare a perdonare è saggio

I problemi vengono affrontati

Devi ridere della vita

Anche se le ferite fanno male

Devi dare tutto il tuo cuore

Anche se qualcuno ti ferisce senza motivo

L’unica cosa che voglio è la tua felicità e stare con te

Un tuo sorriso è la mia debolezza

Amarti serve da anestesia per dolore

Mi fa sentire meglio

Per quello di cui hai bisogno io sono qui

Sei venuto per completare ciò che sono

Serve da anestetico al dolore

Mi fa sentire meglio

Per qualunque cosa tu abbia bisogno io sono

Sei venuto per completare ciò che sono