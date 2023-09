Shakira, nuove bordate contro Piqué e la sua famiglia

Nell’ultimo anno Shakira ha parlato in più occasioni della fine della relazione con Gerard Piqué e contro di lui ha scritto anche una canzone che ha raggiunto la vetta delle classifiche di mezzo mondo. La cantante di Hips Don’t Lie questa settimana è tornata a sparare a zero contro Gerard in un’intervista rilasciata a Billboard.

“La mia priorità era la mia casa, la mia famiglia. Credevo nel ‘finché morte non ci separi’. Credevo a quel sogno, e avevo quel sogno per me stessa, per i miei figli. Come modello di riferimento sentimentale ho sempre avuto i miei genitori. Stanno insieme da 50 anni e si amano come il primo giorno, di un amore unico e irripetibile. Quindi so che è possibile.

Shakira anche contro l’ex suocero.

Non solo l’intervista e le dichiarazioni sull’ex, Shakira nel suo nuovo singolo, El Jefe, ha anche citato l’ex suocero e non per fargli i complimenti…

“La mamma mi diceva sempre che studiare assicura un buon futuro Ho studiato e non è successo niente, dannata vita dura Lavoro più duramente di una str***a, ma sc**o meno di un prete Che ironia, che follia, questa è una tortura Dicono che non esiste male che duri più di cento anni Ma c’è ancora il mio ex suocero che non ha messo piede nella tomba”.

Shakira tells Billboard she initially thought her and ex Gerard Piqué’s romance was going to be forever like her parents’ before his infidelity:

“I believed in ’till death do us part.’ I believed that dream…It’s what I wanted for myself and my children, but it didn’t happen.… pic.twitter.com/SeQet2zXJe

— Buzzing Pop (@BuzzingPop) September 22, 2023