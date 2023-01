Shakira nel nuovo singolo distrugge Piquè e la nuova fidanzata: “Io una Ferrari lei una Twingo, io un Rolex lei un Casio”

Lo scorso ottobre Shakira ha pubblicato ‘Monotonia‘ un singolo dedicato al dolore che le ha causato la separazione da Gerard Piquè. Oggi la popstar colombiana è tornata con una nuova canzone in collaborazione con il produttore Bizarrap (che ha già totalizzato 6 milioni di visualizzazioni in appena 3 ore). Il pezzo in questo caso non parla del suo cuore spezzato, ma sembra più una lunga frecciatina di 3 minuti e mezzo. In questo singolo Shakira asfalta Piquè e poi gli dice che ha scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio. E quando dico Rolex…

Shakira || BZRP Music Session #53 Ya disponible:https://t.co/fQ0qqE6i7l pic.twitter.com/AzWiYNWY34 — bzrp (@bizarrap) January 12, 2023

Shakira ft Bizarrap: Music Session 53, il testo.

Scusa, ho un altro aereo

Non tornerò qui

Non voglio un’altra delusione

Dici di essere un campione

E quando avevo bisogno di te

Hai dato la tua versione peggiore

Scusa piccolo, avrei dovuto buttarti fuori un po’ di tempo fa

Un lupo come me non è per i principianti

Un lupo come me non è per ragazzini come te

sono troppo buona per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te

Mastica e deglutisci, deglutisci e mastica

Non torno con te, non piangere per me, non supplicarmi

Ho capito che non è colpa mia se ti criticano

Faccio solo musica, scusa che ti dà fastidio

Mi hai lasciato i suoceri come miei vicini

I media alla mia porta

Pensavi di avermi ferito, mi hai reso più forte

Le donne non piangono più, fatturano.

Hai il nome di una brava persona.

Chiaramente non è come sembra

Ha il nome di una brava persona

È chiaramente uguale a te

Per i ragazzi come te

sono troppo buona per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te

Dall’amore all’odio il passo è breve

Non tornare qui, prestami attenzione

Zero rancore piccolo,

ti auguro buona fortuna con la mia sostituta

Non so nemmeno cosa ti sia successo

Sei così strano che non riesco nemmeno a riconoscerti

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con una Casio

Vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello