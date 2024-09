SHAKIRA: il nuovo singolo “SOLTERA” – Un Ritorno All’Amore

“Soltera” è il nuovo brano di Shakira, un inno femminile caratterizzato da un ritmo afrobeat coinvolgente. Il singolo ha già suscitato grande interesse online, in particolare dopo le riprese del video musicale, che sarà pubblicato a breve e che è stato girato al LIV di Miami. Il video vanta la partecipazione di celebrity come Winnie Harlow, Anitta, Danna e Lele Pons. Questo nuovo brano giunge dopo il successo di “Punterìa”, che ha conquistato il primo posto nell’Airplay radiofonico italiano. Shakira ha recentemente ricevuto tre nomination ai Latin GRAMMY: “Album of the Year” per “Las Mujeres Ya No Lloran”, “Song of the Year” per “Entre Paréntesis” e “Best Latin Electronic Music Performance” per il remix di “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” realizzato da Tiësto.

A novembre, Shakira darà il via al suo tour sold out “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” in Nord America e Canada, organizzato da Live Nation. La prima tappa è prevista per il 2 novembre a Palm Desert, California, e il tour toccherà importanti città quali Los Angeles, Miami, Toronto, Brooklyn e Chicago. La cantante è nota per la sua energia e sensualità sul palco e presenterà brani tratti dal suo ultimo album insieme a hit del suo ricco repertorio.

Il suo ultimo lavoro, “Las Mujeres Ya No Lloran”, ha debuttato al primo posto nelle classifiche Billboard Latin Album e Latin Pop Album ed è stato certificato 7 volte platino nelle prime 24 ore della sua uscita. Con oltre 10 miliardi di streaming audio e video, l’album si è guadagnato il titolo di disco più ascoltato dell’anno. “Las Mujeres Ya No Lloran” rappresenta non solo il talento di Shakira, ma anche la sua resilienza, mostrando come la musica possa trasformare esperienze difficili in momenti significativi.

Per ulteriori informazioni, è possibile seguire Shakira sui suoi profili social ufficiali o visitare il suo sito web. Shakira continua a confermare la sua posizione come una delle artiste più influenti della musica contemporanea, continuando a sorprendere il pubblico con la sua straordinaria carriera.