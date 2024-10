SHAKIRA: il nuovo singolo “SOLTERA” [Scopri il video e il testo]

“Soltera” è il nuovo brano di Shakira, un inno femminile caratterizzato da un ritmo afrobeat contagioso. Il video musicale è stato girato al LIV di Miami, con la partecipazione di celebrità come Winnie Harlow, Anitta, Danna Paola e Lele Pons. Questa canzone arriva dopo il clamoroso successo di “Punterìa”, che ha raggiunto il primo posto nell’Airplay radiofonico italiano, e le tre nomination ai Latin Grammy ottenute da Shakira, che includono “Album of the Year” per “Las Mujeres Ya No Lloran”, “Song of the Year” per “Entre Paréntesis” e “Best Latin Electronic Music Performance” per “Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)”.

Il testo della canzone esprime un messaggio di libertà e divertimento per le donne, sottolineando il diritto di divertirsi e comportarsi liberamente dopo una delusione amorosa. Shakira canta di un cambiamento nella sua vita sociale dopo aver deciso di allontanarsi da chi parlava sempre del suo ex, comprendendo che non ha nulla da perdere. Il ritornello enfatizza il diritto di “portarsi male” e vivere appieno la libertà di essere single, sottolineando come sia divertente essere “soltera”.

Il video mette in risalto atmosfere estive, con immagini di spiagge e feste, riflettendo un senso di spensieratezza. La narrativa del brano incoraggia le donne a godere delle loro vite e delle loro scelte, trasmettendo un messaggio positivo e di empowerment.

Inoltre, Shakira sta per iniziare il suo “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, che partirà a novembre in Nord America e Canada. Il tour, già sold out, prevede tappe in diverse città tra cui Los Angeles, Miami e Toronto, promettendo performance cariche di energia e sensualità. Il suo ultimo album, “Las Mujeres Ya No Lloran”, ha ottenuto un grande successo, debuttando al primo posto delle classifiche Billboard Latin Album e Latin Pop Album, oltre ad essere stato certificato 7 volte platino, evidenziando l’enorme popolarità di Shakira e la sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso la musica.