Shakira è alla ricerca di una babysitter: ecco a quanto ammonta lo stipendio

Senza alcuna ombra di dubbio Shakira è una delle cantanti più amate e stimati nel mondo della musica. A seguito dell’addio clamoroso con Gerard Piquè, adesso l’artista ha intenzione di trasferirsi negli Stati Uniti. Alla luce di questo è in cerca di una babysitter che possa prendersi cura dei suoi figli Milan e Sasha. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel corso dell’estate 2022, Shakira ha annunciato la clamorosa separazione con Gerard Piquè. La celebre cantante ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua storia d’amore con il calciatore del Barcellona a causa di una relazione extraconiugale di quest’ultimo con un’altra donna. Ebbene sì, dopo ben 12 anni di relazione i due hanno deciso in modo definitivo di separarsi.

Malgrado il Gerard Piquè abbia tentato di convincere più volte la sua ex moglie a restare in Spagna, la donna è rimasta fedele alla sua decisione. Infatti lei stessa ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita con i suoi figli Milan e Sasha.

Secondo alcune indiscrezioni, la popstar si trasferirà a Miami in cui avrà bisogno di una persona che si prenderà cura dei suoi figli. Infatti, secondo quanto riporta il programma televisivo Ya es mediodià, la donna è alla ricerca di una babysitter alla quale pagherà uno stipendio di ben 3mila euro al mese.

Tuttavia, sempre secondo le indiscrezioni emerse dal programma spagnolo, la persona che baderà a suoi figli Milan e Sasha dovrà accettare una condizione: mantenere il silenzio per quanto riguarda le vicende personali che accadono all’interno della sua famiglia. Dunque, la babysitter potrà vivere a Miami con la cantante ma non dovrà svelare nulla di ciò che succede tra le mura della sua dimora.