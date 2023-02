Shakira contro Piqué: “Vederti con un’altra mi ha ferito, ma ora rido di voi”

Dopo aver scagliato macigni contro Gerard Piqué e la nuova fidanzata con Session 53, Shakira è tornata a lanciare frecciatine nel nuovo singolo con Karol, TGQ. In questo pezzo la cantante colombiana parla al suo ex e gli dice di quanto l’abbia ferita vederlo con la nuova compagna, ma poi aggiunge che la sua vita adesso è migliorata senza di lui e che adesso è impegnata a ridere e fatturare. Shakira ha deciso di sfamarci con tutto questo trash su Piqué.

Las referencias al cine que vemos en el nuevo video de @KarolG & @Shakira, #TGQ pic.twitter.com/5GOzRj4pk0 — Shakira Bquilla TQG ‍ #53 (@ShakiQuilla) February 24, 2023

Shakira e Karol, TQG: traduzione.

Chi ti dice che un vuoto può essere colmato con un’altra persona, ti mente

È come coprire una ferita con il trucco, non si vede, ma si sente

Te ne sei andato dicendo di avermi dimenticato e di esserti trovato una nuova ragazza

Quello che lei non sa è che mi stai ancora guardando tutte le storie

Tesoro, che succede?

Non è troppo da digerire?

Perché mi stai cercando?

Se sai che non ripeto gli errori

Dici alla tua nuova bambina

Che non entro in competizione per gli uomini

Io che non voglio più sparare

Che almeno io ti ho reso bello

Vederti con la nuova fidanzata mi ha fatto male

Ma sono già per conto mio

Quello che abbiamo vissuto l’ho dimenticato

Ed è questo che ti ha offeso

Che anche la vita è migliorata per me

Non sei più il benvenuto qui

Ho visto cosa mi ha tirato la tua ragazza

Questo non mi fa nemmeno arrabbiare, sto ridendo, sto ridendo

Non ho tempo per ciò che non serve, ho già cambiato la mia strada

Fare soldi come sport

Riempire il conto, gli spettacoli, il parcheggio e il passaporto

Sono più dura, dicono i resoconti

Ora vuoi tornare, si nota, mmm, sí

Aspettami lì, che io sono idiota

Hai dimenticato che sono altrove

E che il Bichota era troppo grande per te

Tu te ne sei andato e io sono diventata tripla M

Più buona, più dura, superiore

Tornare con te mai

Sei stato sfortunato perché ora le fortune stanno piovendo su di me

E tu vuoi tornare, l’avevo intuito

Mettendo like alle mie foto

Cerchi il cibo fuori

Dicevo che era monotonia

E ora vuoi tornare, lo pensavo anch’io

Ti piacciono le mie foto

Sembri felice della tua nuova vita, ma

Se sapesse che mi stai ancora cercando

L’articolo Shakira contro Piqué: “Vederti con un’altra mi ha ferito, ma ora rido di voi” proviene da Biccy.it.







Fonte