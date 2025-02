Shaila scrive una canzone contro Helena: testo ricco di frecciatine

Shaila Gatta, famosa ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia, ha recentemente ampliato il suo repertorio diventando anche rapper. Ieri sera, in piscina con l’amica Chiara Cainelli, ha condiviso di aver scritto una canzone su Helena Prestes. La sua composizione, caratterizzata da rime incisive e un finale potente, rievoca la sua giovinezza trascorsa tra i vivaci banchi di un mercato ortofrutticolo, evidenziando il percorso che l’ha portata a guadagnarsi l’affetto del pubblico attraverso la sua autenticità.

Nel brano, Shaila sottolinea come gli spettatori abbiano riscontrato in Helena un atteggiamento presuntuoso e dissimulato. La performance è arricchita dalla presenza di Chiara, che ha danzato e mantenuto il ritmo durante tutta l’esibizione. Nel testo della canzone, Shaila riflette sui mesi trascorsi in isolamento, accennando a una perdita di creatività. Commenta l’umiltà mancante attorno a lei e il fatto che una fan la segua con attenzione, mentre affronta le rivalità con altre figure nel mondo dello spettacolo.

Il testo, pur essendo crudo e schietto, mostra il suo talento nell’intrecciare temi di crescita personale e competizione. Inoltre, con un richiamo affettuoso alla sua esperienza nei mercati, Shaila afferma la sua identità e la sua forza. La canzone esplora il mondo delle celebrità e la lotta per restare autentici, concludendo con una nota di rivendicazione della sua unicità.