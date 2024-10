Shaila parla di Javier: “Schifo! Vomito. Uomo? Che brutta figura”

Dopo settimane di alti e bassi, Shaila Gatta è sorpresa dalla delusione di Javier Martinez, che ha rivelato le cattiverie che lei ha detto sugli altri mentre erano a letto. Javier ha affermato che Shaila avrebbe usato un termine omofobo nei confronti di Lorenzo e insulti offensivi per MariaVittoria e Amanda. Oggi, le due ragazze hanno interrogato la ballerina chiedendole se avesse davvero definito loro delle "z0**0le". Tuttavia, Shaila ha negato tutto, affermando di non ricordare la cosa.

Nell’ultimo episodio di Non è la Rai, la Gatta ha cambiato versione, dichiarando di non aver mai usato termini offensivi contro MariaVittoria e Amanda. Ma non si è fermata qui; ha cominciato a criticare Javier, affermando che la sua presenza le “fa schifo”. La situazione è intensa al Grande Fratello, con Shaila che sembra inconsapevole del dolore di Javier, focalizzandosi solo su come migliorare la sua immagine.

Shaila ha cercato di giustificare il suo avvicinamento a Javier, spiegando che è un comportamento che ha fin da bambina, legato a un desiderio di non deludere le aspettative altrui. Ha confessato di aver sentito la pressione delle preferenze del pubblico nei confronti di Javier e di essersi sforzata di andare avanti nella relazione. Ha criticato Javier per come si sta comportando, dicendo che lo trova poco coraggioso e che sta facendo una brutta figura. Shaila ha anche affermato che Javier sta condividendo in giro cose private tra di loro, accusandolo di comportarsi in modo poco da “gentiluomo”.

La ballerina ha poi detto che Javier ha informato Amanda che lei l’ha denigrata, domandandosi il motivo per cui un uomo della sua età si comportasse in quel modo. Concludendo, Shaila ha affermato che per lei Javier è “morto”, insinuando che lui la voglia screditare, ma secondo lei si sta autotranquilla molto bene.

In sostanza, la querelle tra i due rivela tensioni, incomprensioni e accuse reciproche, mostrando il lato vulnerabile della loro interazione e la difficoltà di entrambi nel gestire la situazione pubblicamente.